Google Maps, Aydınlık Sokakları Gösterecek

Google Maps'in adres ararken sizi karanlık sokaklardan geçirmesi, yakında gelecek işlevle geçmişte kalabilir.

Google Maps, Aydınlık Sokakları Gösterecek

Google Maps, son zamanlarda yol tarifi için en sık kullanılan uygulamalardan biri haline geldi. Yeni seçeneklerle zenginleşmeye devam eden uygulamaya şimdi de gece yolculuk yapanlara yönelik bir işlev geliyor.

Gece yolculukları, bilmediğiniz yerlerde özellikle yaya iken ürkütücü olabilir. Google Maps 10.31.0 beta sürümünde yapılan incelemeler, uygulamanın yakında iyi aydınlatmaya sahip yerleri bize gösterebileceğini ortaya çıkardı. XDA Developers'ta paylaşılan keşif, yeni işlevin ne zaman gelebileceğine dair bir ipucu vermiyor.

Uygulamanın kodları içerinde yer alan Işıklandırma adlı "güvenlik katmanının" notları, işlevin "sokakların ne kadar iyi aydınlatıldığını görmenizi sağladığını" söylüyor. Notlara göre "sarı çizgiler, iyi aydınlatmalı sokakları gösteriyor".

İşlevin gün yüzüne çıkıp çıkmayacağını bilmediğimiz gibi, yalnızca belli bölgelere özel kalıp kalmayacağını da henüz bilmiyoruz. Ancak kullanıma sunulursa, bisiklet binenlerden köpeğini gezdirenlere, birçok kullanıcının işine yarayacağı kesin.

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