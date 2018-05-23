Google Maps İçin Dikkat Çekici Yenilik!
Google, Haritalar uygulaması için küçük ama kesinliklikle dikkat çekici bir yenilik getiriyor!
Eğer iOS kullanıyorsanız, Google Maps'te sizin konumunuzu temsil eden mavi ok yerine sevimli, üç boyutlu bir araba ikonu seçebilirsiniz.
Aracınıza benzer bir model seçme şansınız da bulunuyor, örneğin sedan, kamyonet veya SUV ikonlarından birini seçebilirsiniz. Tamamen kozmetik ve eğlence amaçlı bir özellik olsa da uygulamaya biraz ruh ve espri katan bir seçenek diyebiliriz. Gelecekte daha detaylı kişiselleştirme seçenekleri gelmesini umuyoruz.
Bazı kullanıcılar Garmin gibi bazı navigasyon cihazı markalarının sadece araba değil farklı objeleri de avatar olarak seçme şansınız olduğunu hatırlatıyor. Yine de Google Maps'in böyle bir detaya önem vermesi, detaylara önem veren kullanıcıları sevindirecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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