Google Maps İçin Dikkat Çekici Yenilik!

Google, Haritalar uygulaması için küçük ama kesinliklikle dikkat çekici bir yenilik getiriyor!

Google Maps'a Üç Boyutlu Araba İkonları Geliyor

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