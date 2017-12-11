Google Maps Otobüslerde "Burada İn" Diyecek
Google Maps, artık otobüsten ne zaman inmeniz gerektiğini de söyleyecek!
Google Maps'ın geliştiricileri çok kullanışlı yeni bir özelliği popüler harita uygulamasına getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken, uygulama hangi durakta inmeniz gerektiğini hatırlatacak.
Sanki dijital otomobil asistanları gibi, ancak bu sefer toplu taşıma araçları için geliştirilmiş bu özellik sayesinde tek yapmanız gereken nereden nereye gitmek istediğinizi uygulamaya belirtmek. Ardından uygulama hangi tren, metro, otobüs veya tramvay ve hangi durakları kullanmanız gerektiği konusunda size yardımcı olacak.
Uygulama bu uyarı bildirimlerini kilit ekranından da size gösterebilecek, bu sayede durak kaçırma riskiniz de azalmış olacak. Yolculuğunuzun ileriki adımlarını inceleyip hazırlanabilir ya da değişiklikler yapabileceksiniz.
Google henüz bu özelliğin ne zaman genel kullanıma açılacağı hakkında bilgi vermedi. Güncellemenin ilk önce Android, sonra iOS'a geleceği düşünülüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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