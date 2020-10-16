Google'dan "Mırıldanarak Şarkı Arama" İşlevi: Hum to Search

Kafanıza takılan bir şarkının hangisi olduğunu bulamayıp çıldırdığınız zamanlar mutlaka olmuştur. Neyse ki, Google'ın ilginç "Hum to Search" işlevi ile artık çıldırmanız gerekmeyecek.

Google'dan "Mırıldanarak Şarkı Arama" İşlevi

Google, dünkü sürpriz Search On etkinliğinde Arama (Search) uygulamasında yaptığı son geliştirmeleri ayrıntılarıyla açıkladı. Firma, "Hum to Search" işleviyle kafanıza takılabilen şarkıları mırıldanarak aratabileceğinizi duyurdu.

İşlevden faydalanmak için mikrofon simgesine dokunup "bu şarkı hangisi?" demeniz veya "Şarkı ara" düğmesine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından şarkıyı 10-15 saniye mırıldanmanız yetiyor - sonuçlar Google Arama tarafından sağlanıyor.

Hum to Search- Now in the Google appHum to Search- Now in the Google app
Google Search helps you find the melody that’s stuck in your head with machine learning technology. Learn more at : Subscribe to our Channel: Tweet with us on Twitter: Follow us on Instagram: Join us on Facebook:

İşlev şu an hem Android hem de iOS'ta kullanılabiliyor. Buna karşın iOS'ta sadece İngilizce dilinde arama yapabilirken Android uygulamasında 20'nin üzerinde dilde arama yapabiliyorsunuz.

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