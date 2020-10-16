Google'dan "Mırıldanarak Şarkı Arama" İşlevi: Hum to Search

Google, dünkü sürpriz Search On etkinliğinde Arama (Search) uygulamasında yaptığı son geliştirmeleri ayrıntılarıyla açıkladı. Firma, "Hum to Search" işleviyle kafanıza takılabilen şarkıları mırıldanarak aratabileceğinizi duyurdu.
İşlevden faydalanmak için mikrofon simgesine dokunup "bu şarkı hangisi?" demeniz veya "Şarkı ara" düğmesine tıklamanız gerekiyor. Bunun ardından şarkıyı 10-15 saniye mırıldanmanız yetiyor - sonuçlar Google Arama tarafından sağlanıyor.
İşlev şu an hem Android hem de iOS'ta kullanılabiliyor. Buna karşın iOS'ta sadece İngilizce dilinde arama yapabilirken Android uygulamasında 20'nin üzerinde dilde arama yapabiliyorsunuz.
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