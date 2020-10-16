Google'dan "Mırıldanarak Şarkı Arama" İşlevi: Hum to Search

Kafanıza takılan bir şarkının hangisi olduğunu bulamayıp çıldırdığınız zamanlar mutlaka olmuştur. Neyse ki, Google'ın ilginç "Hum to Search" işlevi ile artık çıldırmanız gerekmeyecek.