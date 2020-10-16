Ryzen 5000, Sızan Testlerde Core i9'u Geride Bırakıyor

AMD'nin Cinebench'te görünen Zen 3 tabanlı Ryzen 5000 işlemci serisi, tek çekirdek performansında Intel'i geçiyor. AMD tarafından geçen hafta tanıtılan Ryzen 5000 işlemcilerin "dünyadaki en hızlı oyun işlemcileri" olduğu firma tarafından iddia edilmişti.
Yeni sızan Cinebench R20 sonuçlarına itibar edecek olursak yeni Ryzen'ler, AMD'nin iddialarını haklı çıkarıyor gibi görünüyor. Ryzen 5000 serisi tek çekirdek performansında ilk dört sıraya yerleşerek önceki Ryzen 3000 işlemcilerini, aynı zamanda Intel'in Tiger Lake ve Comet Lake S işlemcilerini geçiyor. Örneğin 16 çekirdekli ve 32 thread'li Ryzen 9 5950X 641 puan alırken Intel Core i9-10900K'nın aynı testte 539 puan aldığı gözleniyor. Ryzen 9 5900X'in elde ettiği puan 629 iken Ryzen 7 5800X'in 612 puan, Ryzen 5 5600X'in ise 604 puan aldığı gözleniyor.
Benzer durum çok çekirdek performansında da devam ediyor ve Ryzen 9 5950X, 18 çekirdekli ve 36 thread'li Intel Core i9-10980XE'yi 1512 puan geçiyor.
Elbette bu ilk testler gerçeği tam olarak yansıtmayabilir. Dahası Cinebench puanları gerçek performansı tam olarak yansıtmıyor olabilir. Ancak bu puanların 5 Kasım'da çıkmayı bekleyen Ryzen 5000 serisiyle ilgili heyecanı artırdığı kesin.
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