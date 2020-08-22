Google, Müstehcen Resimler Nedeniyle Deneyini Yarıda Kesti

Google, arama sonuçları sayfasında denediği bir işlevi, bazen müstehcen görüntüler göstermesi nedeniyle hızla askıya aldı.

Google, deneyi yarıda bıraktı

Arama sonuçlarının bazen renksiz kaldığını düşünen Google, bu sayfada büyük resimler göstermeyi deniyordu ki işler pek yolunda gitmedi. Firma, 24 saat geçmeden resim göstermeyi iptal etti.

Deneysel yenilik, yaptığınız aramayla ilgili bir resim seçip, bunu sonuç sayfasının arka planı olarak (sayfanın üzerinden, sonuçların başladığı bölüme kadar) gösteriyordu. Ancak görünüşe bakılırsa her şey yolunda gitmedi ve bazen cinsel içerikli görüntülerin arka plan olarak seçildiği ortaya çıktı.

Google mühendisleri, bu konuda bilgilendirilmelerinin ardından hızla davranarak deneyi kapattı ve düz arka planlara geri döndü. Google'dan bir yetkili, "arka plan resmi olarak müstehcen konuların görünmesini amaçlamadıklarını" ve deneyi incelemek üzere duraklattıklarını söyledi. Yetkili, bu resimlerin çıplaklık ve cinsellik içermemesi gerektiğini de vurguladı.

Deneyin ömrü kısa sürse de açıklamalar, işlevin gelecekte geri dönebileceğini gösteriyor.

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