Hayatımızdan çıkan 10 'İkonik' iPhone Özelliği

iPhone'un zamanında en önemli özellikleri arasında olan ancak mobilde yaşanan değişimler ile Apple tarafından kaldırılan bu 10 işlevi hatırlıyor musunuz? İşte artık hayatımızda olmayan 10 ikonomik iPhone özelliği