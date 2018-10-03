Google, Oyun Dünyasını Sarsacak Dev Bir Adım Attı!
Google uzun süredir pek girmek istemediği bir pazara giriş kararı aldı: Project Stream için hazırlanın!
Oyunseverler için, canlı internet bağlantısı üzerinden oyun oynamak büyük bir yenilik değil. Nvidia, Sony, hatta ve hatta Gamefly, küçük ölçekli firmalar bile bu fırsatı kullanıcılara sunuyor. İnternet devi Google kısa süre öncesine kadar bu tür bir projeyi ciddiye almamıştı. Ne var ki işler değişti. Google, "Project Stream" ile "tarayıcı üzerinden oyun oynama" keyfini yaşatacak. Chrome artık sadece kayda değer tarayıcı olarak kalmayacak ve bir oyun makinesi haline dönüşecek.
Basit oyunlardan bahsetmiyoruz; Assassin's Creed Odyssey gibi yüksek sistem gereksinimleri olan oyunlardan bahsediyoruz. Google, Ubisoft ile işbirliği yaptı. Assassin's Creed Odyssey, Chrome tarayıcısı vasıtasıyla oynanabilecek. Project Stream 1920x1080 piksellik kaliteyi ve 60 Hz tazeleme hızını destekleyen bir mimari. Halka açık testler 5 Ekim 2018 itibariyle başlayacak.
Elbette Google, uygulamayı test etmek için bazı taleplerde bulunuyor: 25Mbps hız ve 17 yaş sınırı olmazsa olmazlar arasında. Testlerin öncelikli olarak Google'ın anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayacağını da vurgulamalıyız.
Proje başarıya kavuşursa, oyun dünyasında inanılmaz gelişmeler yaşanabilir. Zira kullanıcıların çoğu artık muazzam donanımlara sahip bilgisayarlara ihtiyaç duymayacak. Sistemin ne kadar güçlü olduğu değil; internet bağlantısının hızı önem taşıyacak. Tabii ki ortada büyük bir "eğer" söz konusu... Şimdilik tek yapabileceğimiz projenin ne kadar başarılı olacağını gözlemlemek.
Barış Terun
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