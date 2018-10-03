Google, Oyun Dünyasını Sarsacak Dev Bir Adım Attı!

Google uzun süredir pek girmek istemediği bir pazara giriş kararı aldı: Project Stream için hazırlanın!

Google, oyun dünyasını sarsacak dev bir adım attı!

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