Google Pixel 2, Bu Tarihte, Uzun Pil Ömrüyle Geliyor

Google'ın beklenen yeni telefonu Pixel 2 için beklenen tarih nihayet belli oldu. Telefon, uzun pil ömrüyle iddialı geliyor!

Google Pixel 2, 4 Ekim'de Uzun Pil Ömrüyle Geliyor

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