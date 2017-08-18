Google Pixel 2 İçin "Active Edge" Müjdesi!

Google'ın yeni telefonun kim tarafından üretileceği neredeyse kesinleşti. Bununla birlikte, fark yaratacak bir özellik de açığa çıkmış oldu!

Google Pixel 2 İçin "Active Edge" Müjdesi!

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