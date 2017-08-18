Google Pixel 2 İçin "Active Edge" Müjdesi!
Google'ın yeni telefonun kim tarafından üretileceği neredeyse kesinleşti. Bununla birlikte, fark yaratacak bir özellik de açığa çıkmış oldu!
Yeni keşfedilen bir Federal İletişim Komisyonu kaydına göre HTC, Pixel'in varisi olacak yeni telefonu, yani Pixel 2'yi üreteceğine dair bazı ilginç dosyalar belgelemiş. Bunun uzun zamandır söylentileri duyuluyordu ama bu yeni kayıt Tayvanlı firmanın Ağustos güvenlik yamasına sahip bir Android 8.0.1 çalıştıran cep telefonu üreteceğine dair birçok kanıt taşıyor.
Android sistem menüsünün ekran görüntüleriyle birlikte, "Active Edge" (Akfit Köşe) diye bir özelliğe de referans var. Birçok kişi, HTC'nin şu anki amiral gemisi U11'de bulunan Edge Sense'e benzer bir özelliğin yeni Pixel'de bulunacağını iddia ediyordu. Şimdi, cihazı HTC'nin üreteceği ortaya çıkınca, bu iddia da neredeyse doğrulanmış oldu. Bu özellik, telefonun iki yan kenarına baskı uygulayarak belirli fonksiyonların çalıştırılmasını sağlıyor.
Cihazda Snapdragon 835'in kullanacağı iddia ediliyor. Depolama alanına gelince, muhtemelen piyasaya çıktığında cihazın 64GB depolama alanı olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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