Google Pixel 3 XL, "pirüpak beyaz" modeliyle sızdı
Pixel 3 ve Pixel XL 3 tanıtımına az bir süre kala, bu defa da "pirüpak beyaz" Clearly White modeli sızdı!
Sonbaharın gelmesiyle beraber yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar da tanıtılacak. Sezonu ağustos başında Samsung, Galaxy Note 9 ile açacakken, sonrasında eylül ayında iPhone'lar ile yeni nesil Sony Xperia XZ3 derken, bir de Google tarafından Pixel 3 ile Pixel XL 3 modellerini göreceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması beklenen bu telefonlar hakkında sızıntılar elbette yoğun şekilde geliyor. Bunlardan biri de Google Pixel 3 XL için oluyor.
Dr.guru isimli bir kullanıcı tarafından XDA Developers forumunda paylaşılan görsellere göre Google Pixel 3 XL, "pirüpak beyaz" da diyebileceğimiz, bembeyaz bir Clearly White modeliyle gelmeye hazırlanıyor. Sızan görsellere göre, arka yüzeyi pürüzsüz beyaz bir malzemeye sahip olacak olan Pixel XL 3, elbette muhtemelen farklı renk seçenekleriyle de bulunabilecektir diye düşünüyoruz.
Selef modelde parçalı renkli tasarımını bu kez tek renk tasarımına bırakabilecek olan Google Pixel, görünüşe göre arka yüzde tek kamera sunmaya devam edecek. Ancak ön tarafta çift kamera göreceğiz. 8 MP çift ön kameranın yer alacağı iddiası zaten vardı; şimdi fotoğrafta da bunun doğrulandığını görüyor olabiliriz.
Google Pixel 3 XL'ün tasarımında dikkat çeken bir diğer detay da, ekranın üzerinde çentik bulunduğu olacak. Evet, görünüşe göre Pixel 3 XL de çentikli bir model olacak. Ancka muhtemelen bu çentik alanını gizleyebileyeceğiz. Yine ön taraftan bir diğer detay da, altta dikkat çeken hoparlör oluyor. Buna göre telefon ön yüzde çift hoparlör sunacak diyebiliriz.
Google Pixel 3 XL'ün teknik detaylarını da sızdıran Dr.guru, Google Pixel 3 XL'in 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacağını, her iki donanım öğesinde de Samsung'un imzası olduğunu gösteriyor. Ayrıca telefonun Snapdragon 845'ten güç alması bekleniyor.
Peki, Google Pixel 3 XL ne zaman tanıtılacak? Google'ın Pixel 3 XL akıllı telefonunu 4 Ekim 2018 tarihinde tanıtmasını bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın