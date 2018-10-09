Google Pixel 3 XL Tanıtıldı!

Google, Pixel 3'ün büyük modeli Pixel 3 XL'yi resmi olarak tanıttı. Özellikleri ve sundukları; içeride...

Google Pixel 3 XL Tanıtıldı!
engadget

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