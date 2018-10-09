Google Pixel 3 XL Tanıtıldı!
Google, Pixel 3'ün büyük modeli Pixel 3 XL'yi resmi olarak tanıttı. Özellikleri ve sundukları; içeride...
Google, Pixel serisinin büyük üyesi Pixel 3 XL'yi resmi olarak tanıttı. Telefonda dikkati çeken ilk detay, iri sayılabilecek çentiğin, geçen senenin modelinde olduğu gibi yerinde duruyor olması.
Telefonun teknik özellikleri, ekran boyutu dışında küçük kardeşi Pixel 3 ile hemen hemen aynı. Pixel 3 XL'nin kalbinde yine Snapdragon 845 bulunuyor. Bu işlemci, 4GB RAM ile desteklenmiş durumda. Dahili depola seçenekleri 64 ve 128GB; bellek kartı yuvası bu telefonda da kendine yer bulamamış.
6.3 inç'lik P-OLED ekran, 1.440 x 2.960 çözünürlük sunuyor ve yine Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj imkanı, Pixel 3 XL ile de geliyor. Ayrıca IP68 sertifikası, suya ve toza karşı dayanım sağlıyor. Telefonun bataryası 3.430mAh kapasiteye sahip.
Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan Pixel 3 XL'nin arka kamerası yine tek; 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Önde ise 2 kameraya yer verilmiş; ikisi de 8 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Kısacası Pixel 3 XL, ekran boyutu, pil kapasitesi ve çentiği dışında Pixel 3 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip; yaklaşık 960 Euro fiyatla satıa sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın