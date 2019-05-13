Google Pixel 3a'yı da Parçaladılar!
Fiyatı Google Pixel 3'ten daha ucuz olan yeni Pixel 3a'nın iFixit puanı, tam tersine daha yüksek çıktı!
Google'ın yeni tanıttığı Pixel 3a, yalnızca uygun fiyatıyla öne çıkan bir telefon değil. Telefonda bazı özellikler kırpılmış olsa da, "tamir edilebilirlik" bunlara dahil değil çünkü iFixit'in incelemesinde Pixel 3a, 10 üzerinden 6 puan elde etmeyi başardı.
Google Pixel 3a kolay açılıyor, çünkü iFixit'e göre üst seviye telefonlarda rastladığımız yapıştırıcı yerine süngersi bir madde kullanıyor. Bu sayede ekran, ısıtma aracı kullanmadan çıkarılabiliyor. Yıpranmaya açık olan USB-C portu ve 3.5mm kulaklık girişi de kolayca çıkarılabiliyor ve değiştirilebiliyor. Bunların yanında pilin kullandığı yapıştırıcı, pili sökme işlemini kolaylaştırıyor. 6/10 puan kusursuz olmasa da, Pixel 3'ün aldığı 4 puandan iyi.
Pixel 3a'nın Pixel 3 ile benzer bir tasarım, iyi bir ekran ve kamerayla geldiğini düşündüğümüzde, iFixit'ten yüksek puan alması telefon için önemli bir avantaj. Üç sene boyunca güncelleme alacak olan telefon, kolay tamir edilebilirliği sayesinde uzun süre kullanılabilecek. Eskiyen pilin değiştirilebilmesi, telefonun ömrüne birkaç sene daha eklemenize izin verecek.
Pixel 3a'nın su geçirmezliği desteklememesi, daha zayıf Snapdragon 670 işlemciyle gelmesi, kablosuz şarjdan yoksun olması ve plastik gövdeyle gelmesi gibi bazı eksileri var. Ancak bunların önemli eksikler olduğunu düşünmüyoruz. Pixel'lerden şimdiye kadar uzak duranlar, Pixel 3a sayesinde Google'ın serisine artık daha sıcak bakabilirler.
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