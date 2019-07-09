Google Pixel 4 İçin Yeni "Keşifler"
Google'ın beklenen yeni amiral gemisi telefonu Pixel 4 ile ilgili yapılan keşifler, güçlü kamera özelliklerini işaret ediyor!
- Levent Öztürk
Google Pixel 4'ün neler getireceği merakla beklenirken, resmi Google Camera uygulamasında fark edilen kodları temel alan en son söylentilere göre arka kamera düzeninde 16MP telefoto lensini görmemiz mümkün olabilir.
XDA Developers tarafından yapılan incelemelerde "Sabre" (Google'ın telefoto için kod adı) için referanslar ve direk olarak "telephoto" kelimesinin kendisi bulundu. 9to5Google ekibi tarafından yapılan diğer bir inceleme de 16MP çözünürlüğe yönelik bir referans dikkat çekti.
Bu bilgiler, şu anda sadece Android Q beta'nın bir parçası olarak kullanılabilen Google Camera uygulamasının 6.3 sürümünü temel alıyor. Android Q'nun, Ekim ayında Pixel 4 telefonların sunulmasından önce yayımlanması bekleniyor.
Tabii ki bunu Pixel 4'te 16MP telefo lensin olacağına yönelik resmi bir doğrulama olarak görmemekte fayda var. Ancak bu kodun kamera içerisindeki lenslerden birine gönderme yaptığı tahmin edilebilir. Şu ana kadar gördüğümüz sızıntılara göre Pixel 4 modeli arka kısmında çoklu lensli bir kamera barındıracak; iki yada üç lensi bulunacak.
Bunun sebeplerinden birinin, Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL ile orta seviye bir telefon isteyenler için seçenek sunulmuş olması. Google'ın Pixel 4'ün yeteneklerini mümkün olduğunca yükseltmek istemesi ve üst seviye bir telefon sunmaya çalışması bu yüzden mantıklı görünüyor.
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