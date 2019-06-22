Google Pixel 4 "Nane Yeşili" Rengiyle Sızdı
Google'ın gelecek amiral gemisi Pixel 4, ilginç rengiyle kendini gösterdi.
- Ercan Uğurlu
Geçtiğimiz hafta hemen yukarıda da görebileceğiniz resmi görseli ile karşımıza çıkan Google'ın 4'üncü telefonu Pixel 4, bu kez de yeni bir görüntüsü ile karşımızda. IndiaShopps üzerinden sızan yeni bir fotorğafta, Pixel 4 bu kez renk seçenekleriyle daha açık seçik şekilde görülüyor.
Siyah ve beyaz renk seçeneğinin yanında nane yeşili rengiyle de tanıtılması beklenen Google Pixel 4, elbette henüz Google tarafından onaylanmış değil. Ancak yakında onaylanacağını ve Google tarafından da resmen paylaşılacağını düşünüyoruz.
Yeni modelinde kare bir kamera alanını telefonuna yerleştirecek olan Google, böylece bu kamera dizilimi ile yenilikçi bir yaklaşımda bulunuyor. Arka yüzeyde kameranın dışında dikkat çeken bir diğer detay da, arka yüzde herhangi bir parmak izi sensörü için alanın ayrılmaması oluyor. Muhtemelen Google Pixel 4, parmak izi sensörünü ekranın altına entegre olarak sunacak veya tamamen yüz tanıma sistemine geçen bir model olacak.
Eğer büyük bir değişiklik olmaz ise, Google'ın Pixel 4 modelini ekim ayının sonuna doğru görebileceğiz.
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