Google Pixel 4'ten iPhone 11'i Andıran Sızıntı
Google Pixel 4'ün yeni sızan çizimleri, önceki sızıntılardan farklı bir görünüme sahip!
Google Pixel 4'ün tasarımı şimdiye kadar tam anlamıyla ortaya çıkmadı. Yeni bir sızıntı ise öncekilere benzemeyen, iPhone'u andıran bir görünüme sahip.
Sızıntılarına güvenilen OnLeaks tarafından paylaşılan çizimlerde, Google Pixel 4'ün "erken prototip şemalarını" görüyoruz. Çizimlerde telefonun arka yüzünde sol üst köşede kare şekilli bir kamera bloğu bulunuyor. Henüz tanıtılmayan iPhone 11'in de buna benzeyen, kare şeklinde bir kamera yuvasıyla geleceği iddia ediliyor.
Sızıntıya biraz şüpheyle bakmakta fayda var çünkü önceki bir sızıntı, telefonun ön yüzünde delikli kameraya ve arkada dairesel bir kameraya yer verileceğini söylüyordu.
Sızıntının kaynağına göre arka yüzdeki kamera bloğunda iki veya üç kamera bulunacak. Hoparlörler telefonun alt kenarında görünebiliyor, dolayısıyla bu kez öne doğru bakmıyor. 3,5mm kulaklık girişini göremediğimiz gibi bir parmak izi tarayıcısına da rsatlamıyoruz. Ancak bir dedikodunun aksine, fiziksel düğmeler yerini koruyor.
Şu an itibariyle bilgiler çelişkili, ancak tanıtım gününe doğru daha net bilgilerin gelmesi beklenebilir. Google Pixel 4 serisinin ekimde tanıtılacağına inanılıyor.
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