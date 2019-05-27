iPhone 11'den Yeni ve Detaylı Sızıntı
iPhone 11'den gelen yeni sızıntı, telefonun kamerası, tasarımı ve yazılımı hakkında pek çok yeni şey söylüyor!
iPhone 11'in tanıtımı Eylül'de gerçekleşecek ancak yeni bir sızıntı, telefon hakkında yeni bilgilerle geldi.
YouTube kanalı Everything ApplePro'ya göre iPhone 11 ve iPhone 11 Max, üç kamera lensiyle gelecek. Kameralardan üçüncüsü, iddiaya göre 12MP'lik 120 derecelik bir geniş açılı lens olacak. Böylece iPhone XS serisindeki 12MP'lik ana lens ve telefoto lense yeni bir lens eklenmiş olacak. Üçüncü lenste optik imaj sabitleme (OIS) olmayacak ancak diğer iki lensteki OIS, yerini koruyacak.
iPhone 11 ve iPhone Max ise daha iyi bir flaş ile gelecek. Flaş boyutu aynı olsa da, daha parlak olacak. Kamera çıkıntısının biraz daha ince olacağı ve imaj sinyal işlemcisinin daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunacağı belirtiliyor. Kaynağa göre Face ID'de de geliştirmeler olacak ve işlev, daha geniş açılardan çalışabilecek.
Tasarımdaki en önemli değişiklik, daha önceki sızıntılarda gördüğümüz ilginç arka kamera dizilimi olacak gibi görünüyor. Kameralar, ek lensle birlikte kare şekilli bir yapı oluşturuyor. Telefonların yeni bir buzlu cam, daha iyi stereo hoparlör, daha güçlü sesle geleceği de söyleniyor. Gri modellerin ise daha az parlak bir çerçeveyle geleceği iddia ediliyor.
Tüm bunlara ilave olarak iOS 13'ün getireceği yenilikler var. iOS 13'ün akıllı RAM yönetimi, daha iyi bir Siri ve koyu gri renkleri daha çok kullanan bir Koyu Modu ile geleceği söyleniyor.
Her zaman olduğu gibi sızan bu bilgileri de şüpheli olarak görmekte fayda var. Söylenenlerin hepsi inandırıcı görünse de, iPhone 11'in çıkmasına daha uzun bir süre var.
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