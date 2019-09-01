Google Pixel Watch, Kamerayı Buraya Koyabilir
Google Pixel Watch'tan gelen yeni patentler, cihazın hiç beklenmedik bir yerde kameraya yer verebileceğini söylüyor!
Henüz dedikodu olmaktan ileri gitmeyen Google Pixel Watch'un yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşmesi bekleniyor. Google'ın yeni bir patent başvurusu, firmanın yeni fikirler üzerinde çalıştığını gösterdi.
Hollandalı blog LetsGoDigital'in keşfettiği patent, Pixel Watch'un çizimlerini birkaç farklı açıdan gösteriyor. Çizimler çok fazla şey söylemese de, tek bir şeyi gözümüzün önüne koyuyor: kamera.
Klasik saatlerde saat kollarının bağlı olduğu bölümde, yani tam merkezde bir kamera bulunuyor. Kameranın megapiksel sayısı gibi özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok, ancak bu çizimlerden firmanın fotoğraf çeken bir Pixel Watch hayal ettiğini anlıyoruz. Saate kamera yerleştirmek elbette yeni değil, 2019'un başlarında çıkan Nubia Alpha, 5MP kameraya sahipti ve fotoğraf kalitesi fena değildi.
Ancak fotoğraf çekerken saati doğru yöne doğrultmak, kolay bir iş değil. Bu yüzden kameralı saatlere pek ihtiyacımız olmayabilir. Bir başka deyişle sadece kamerayı saate ekleyebilecek teknolojiye sahip olmak, bunu hemen yapmanız gerektiği anlamına gelmeyebiliyor.
Yaklaşık bir senedir dedikodularını duyduğumuz Google Pixel Watch'tan gelen yeni patentler, firmanın tasarım konusunda henüz bir karar vermediğinin işareti olabilir.
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