Google Play Games, Windows10 ve Windows 11'e Geliyor!

Game Play Awards 2021'de pek çok yeni oyunun duyurusu yapılırken, oyun yapımcıları da etkinlikte sahne aldı. Pek çok güzel haberin paylaşıldığı etkinlikte bir güzel haber de Google'dan geldi.
Google, sahne aldığı Game Play Awards'ta Google Play Games'in gelecek yıl itibariyle (2022) Windows'a geleceğini duyurdu. Böylece oyun severler, en popüler Android oyunlarını Windows 10 ve Windows 11 platformlarında oynayabilecekler. İşin ilginç yanı Google'ın, bunu Microsoft, BlueStatcks ya da başka bir firma ile herhangi bir ortaklık kurmadan yapacak olması. Google bunu tamamen kendi geliştirdiği Google Play Games uygulaması üzerinden Windows kullanıcılarına sunma hazırlığı içinde.
Google sözcüsü Alex Garcia-Kummert konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "2022'den itibaren oyuncular en sevdikleri Google Play oyunlarını daha fazla cihazda deneyimleyebilecekler. Telefon, tablet, Chromebook ve yakında Windows PC'ler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecekler. Google Play oyunlarının en iyilerini daha fazla dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara getiriyor ve oyuncuların en sevdikleri Android oyunlarının keyfini daha fazla yaşaması için platformumuzu genişletmekten heyecan duyuyoruz."
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