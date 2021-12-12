Windows 10'un Sevilen Özelliği, Windows 11'e Geri Geliyor!

Microsoft, Windows 10'un son güncellemelerinden birinde işletim sistemine hava durumu ve çeşitli haberlerin yer aldığı Haberler ve İlgi Alanları bölümünü eklemişti. Son güncellemeleri indiren kullanıcılar bileceklerdir ki, başlat menüsünün sağ kenarına yerleşen bu widget, böylece son dakika haberleriyle gündemden haber almanızı sağlarken, özelleştirilebilir yapısıyla da seçenekler sunuyor. Ayrıca kapalıyken, görev çubuğunda hava durumunu gösteriyor. Bu özellik, Windows 11 işletim sistemine de gelmişti, ancak daha sonra kaldırılmıştı. Şimdi ise geri dönüyor.
Microsoft, Windows 11'in 22518 önizleme sürümü ile beraber bu kullanışlı özelliği geri getirdi. Varsayılan olarak görev çubuğunun en soluna yerleşen (Windows 10'da sağda) hava durumunun üzerine tıklandığında, yine Haberler ve İlgi Alanları açılıyor.
Bunun yanı sıra daha birkaç yeni özellik de Windows 11'e katılıyor. Bunlardan biri sesli kontrol. Windows 11'in temel öğelerini yalnızca sesinizi kullanarak kontrol edebileceğiniz yeni sesli erişim özelliği, uygulamaları açıp kapatmak, web tarayıcınız üzerinden arama yapmak için sesli komutlar verebilmenizi sağlıyor. Erişilebilirlik seçeneği altında bulunan Konuşma bölümünden sesli erişim özelliği açılabiliyor.
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