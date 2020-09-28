Google Play Store, Apple'ın App Store'unun İzinde

Google, Play Store için Apple'ın App Store'da uyguladığı politikayı uygulamaya hazırlanıyor. Ama bu yeni dönem, pek çok uygulama devinin hoşuna gitmeyecek.

Google, geliştiricilerin gelirine göz dikti

Son zamanlarda Apple, App Store politikaları nedeniyle geliştiricilerin eleştirilerine maruz kalmıştı. App Store yönergeleri, geliştiricileri, uygulama içi satın alımlarda bile Apple'ın kendi ödeme sistemini kullanmaya ve elde edilen gelirin yüzde 30'unu Apple ile paylaşmaya zorluyor. Google'ın Play Store için de benzer yönergeleri bulunuyor, ancak Spotify, Netflix ve diğerleri gibi büyük geliştiriciler, kullanıcıları doğrudan bir kredi kartı ile ödeme yapmaya yönlendirerek bunları aşıyor. Google şimdiye kadar geliştiricilerin bu hareketlerine göz yumuyordu, ancak bu değişmek üzere gibi görünüyor.

Bloomberg'in raporuna göre, Google Play Store yönergelerini önümüzdeki hafta en kısa sürede güncelleyecek ve uygulamaların uygulama içi satın almalar, abonelikler vs. için şirketin faturalandırma hizmetini kullanmasını zorunlu tutacak. Bu durumda geliştiriciler elde ettikleri gelirin yüzde 30'unu Google ile paylaşmak zorunda kalacak. Şirket, geliştiricilere güncellenmiş yönergelerine uymaları için zaman verecek ve yönergeleri ihlal eden uygulamaları Play Store'dan hemen kaldırmayacak.

Apple, App Store'daki bu tür işlem ücretleriyle her çeyrekte milyarlarca dolar gelir elde ediyor ve görünen o ki, Google da aynı şekilde geliştiricilerin sırtından daha fazla para kazanmak için kolları sıvadı.

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