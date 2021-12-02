Google Play Store'dan Yüzbinlerce Telefona Bulaşan Virüs

Yüzbinlerce Android kullanıcısının, doğrudan Play Store aracılığı ile bu kötü niyetli yazılımı yüklediği ortaya çıktı. Peki ama bu yazılımlar, Google'ın filtrelerini aşıp Play Store'a nasıl girebiliyor?

Play Store'dan yüzbinlerce telefona bulaşan virüs

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Google Play Store'dan Yüzbinlerce Telefona Bulaşan Virüs

 

 