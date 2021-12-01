Elon Musk, Şimdi de Düdük Satıyor! İşte Musk'ın Düdüğü CyberWhistle...

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile, "düdük satmaya başladığını" duyurdu! Tesla'nın düdüğü Cyberwhistle'ı tanıtan Musk, Apple'ın 249 TL'lik parlatma bezine taş atmayı da ihmal etmedi...

Elon Musk'ın Düdüğü CyberWhistle Satışta!

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