Elon Musk, Şimdi de Düdük Satıyor! İşte Musk'ın Düdüğü CyberWhistle...

Tesla, henüz tamamen elektrikli olacak sıra dışı aracı Cybertruck'ın üretimine başlamadı. Ama aracı sabırsızlıkla bekleyenler için Elon Musk'ın bir sürprizi var: Artık 50 dolar karşılığında, Cybertruck'a benzeyen bir siber düdük, ya da orijinal adıyla bir Cyberwhistle satın almak mümkün. Hayır, yanlış okumadınız... Gerçekten bir düdükten bahsediyoruz.
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile, Cyberwhistle'ın satışa sunulduğunu açıkladı. "Tesla'ya düdük çalın" mesajıyla birlikte yaptığı açıklamada Musk, bazı eski çalışanlarına da mesaj göndermiş gibi görünüyor. Zira eski çalışanların sızdırdığı şirket içi belgeler, Tesla'nın başını ağrıtmaya devam ediyor.
Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021
Musk, bu kadarla kalmayıp, Apple'a taş atmayı da ihmal etmedi. "Paranızı o aptal Apple Kumaşına harcamayın, onun yerine bizim düdüğümüzü satın alın" diyen Elon Musk, Apple'ın şu anda 249 TL'ye satışta olan parlatma bezine de gönderme yaptı.
Eğer siz de bir Tesla'ya sahip olmanın hayalini kuruyorsanız ve buna yetecek kadar paranız yoksa, Tesla'nın düdüğüne bir şans vermek isteyebilirsiniz. Ancak Cyberwhistle'ın, Musk'ın tweet'inin 1 saat sonrasında tükenmiş olması işinizi zorlaştırabilir. Neyse ki düdük, şu anda Ebay'de 2.250 dolara kadar çıkan fiyatlarla listeliyor.
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