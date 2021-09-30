Google'dan, Reklam Engelleyici Kullananları Kızdıracak "Kurnaz" Plan!

Google'ın reklam engelleyicilerini engellemek için "kurnaz" bir plan tasarlandığı iddia ediliyor.

  • Ercan Uğurlu
Google, Reklam Engelleyicileri Kıracak mı?

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