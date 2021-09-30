Google'dan, Reklam Engelleyici Kullananları Kızdıracak "Kurnaz" Plan!

Web sitelerindeki reklamlardan sıkılanların uğrak noktası olan reklam engelleyici uygulamalar, zamanla kırılabiliyor ve önceden engellenen reklamlar yine karşınıza çıkmaya başlayabiliyor. Bunu daha önce pek çok defa gördük, muhtemelen siz de karşılaşmışsınızdır. Google'ın gelecek Chrome güncellemesi ile bunun bir tekrarını daha yaşayabiliriz.
Google, yakında Chrome uzantılarını Manifest V3'e geçirmeye hazırlanıyor. Bu yılın başlarında Chrome 88 uzantı ekosistemi için yeni bir manifest sürümü beta versiyonuyla kullanıma sunulmuştu. Artık kararlı sürüme de geçiş başladı ve Ocak 2022 tarihi itibariyle Manifest V2 uzantıları artık Chrome Web Mağazası tarafından kabul edilmeyecek. Yani kullanılan uygulamaların ve Chrome eklentilerinin de güncellenmesi gerekecek. Peki, bu ne anlama geliyor?
Google'ın iddiasına göre Manifest V3'ün hazırlanması gerekliydi. Bu değişiklikle web tarayıcı kullanımının daha güvenli ve daha performanslı olacağını söyleyen Google, gizlilik ve hassas verilerin korunması için güvenlik sorunlarının çoğunu bu yeni güncellemeyle giderdiğini iddia ediyor. Kimilerine göre ise Google, bu değişikliği art niyetli olarak yapıyor. Zira Manifest V3'e geçiş ile birlikte, WebRequestAPI'nin uBlock Origin ve Ghostery gibi reklam engelleme uzantılarının çalışmak için güvendiği belirli özellikleri kullanımdan kaldırılıyor.
Fakat öte yandan Chrome Uzantılarının geliştiricilerinden Simeon Vincentde Google'ı savunarak, "Aslında bu değişiklik, geliştiricilere daha güvenli ve daha performanslı reklam engelleyiciler oluşturmanın bir yolunu vermeyi amaçlıyor" diyor.
İki taraftan da sesler yükselirken, anlaşılan o ki şu an kimse bu durumdan net olarak memnun değil. Bakalım Google, Manifest V3 ile neleri değiştirecek...
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