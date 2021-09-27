ABD'nin Gizli Servisleri Bile Reklam Engelleyici Kullanıyormuş!

Bazı şirketler, kullanıcıların bir reklamı tıklayıp tıklamayacakları konusunda daha bilinçli kararlar verebilmelerini sağlamak için reklamları daha şeffaf hale getirmeye çalışırken, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamak veya cihazlarının içeriğine ulaşmak için kullanılan kötü niyetli reklamlar hala ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor.
Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) gibi federal ABD istihbarat teşkilatlarının da çevrimiçi reklamcılıktan korktuğu ve bu potansiyeli azaltmak için reklam engelleyiciler kullanmaya teşvik edildiği ortaya çıktı.
Motherboard'ın haberine göre, Senatör Ron Wyden tarafından hazırlanan ve Yönetim ve Bütçe Ofisine (Office of Management and Budget - OMB) gönderilen bir mektuba göre, NSA, CIA, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Deniz İstihbaratı Ofisi (ONI) ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla devlet kurumundan oluşan Intelligence Community (IC) üyelerinin reklam engelleyici kullanmasını istiyor.
Söz konusu kullanıcılar Federal istihbarat teşkilatlarında çalıştığından dolayı böyle bir önlemin alınmak istenmesi şaşırtıcı değil, ancak bir taraftan da kötü niyetli reklamların hala açık bir tehlike olarak internette dolaştığını göstermesi açısından önemli. Wyden, reklam sağlayıcıların hedefli reklamlar sunmak için çevrimiçi etkinliği nasıl kullandıklarını da özetliyor. Yakın tarihli bir Senato soruşturmasında, bu verilerin Çin ve Rusya gibi "yüksek riskli" pazarlara ihraç edildiğini ve daha sonra kötü amaçlarla kullanabilecekleri ortaya konuldu.
Hem NSA hem de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) daha önce reklam engelleyicilerin kullanımını teşvik eden bir kılavuz sunmuştu. Bununla birlikte, federal kurumların şu anda bu yönergeyi izlemesi zorunlu değil. Wyden tüm federal istihbarat teşkilatlarında reklam engelleyicilerin kullanımının zorunlu tutulmasını öneriyor.
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