Google, Reklam Engelleyicileri Tehdit Ediyor

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni bir web spesifikasyonu, bir araştırmacının uyarısına göre internet kullanıcılarını gizlilik açısından ciddi derecede olumsuz etkileyebilir.
Brave Software'den baş güvenlik araştırmacısı Peter Snyder'ın blog gönderisine göre Google'ın yeni Web Bundles standardı, reklam verenlerin ve kötü niyetli aktörlerin gizlilik ve güvenlik mekanizmalarını atlatmasını sağlayabilir. Web Bundles standardı, web sitelerinin kaynakları tek bir pakette sunmasını sağlıyor. Kaynakların bir .wbn dosyasında toplanması, sitelerin içerik dağıtım ağları (CDN) tarafından sunulmasının da yolunu açıyor. Ancak Snyder'a göre Web Bundles, reklam engelleme araçlarının etkisini azaltıyor ve araştırmacıların belirli kaynakları test etmesini zorlaştırıyor. Bu ise gizlilik ve güvenlik açısından belirli dezavantajlara dönüşebilir.
Yazılım devinin ilk tartışmalara yol açan web standardı Web Bundles değil. Mobil sitelerde kullanıbilen AMP teknolojisi hakkındaki tartışmalar da hala sürüyor. AMP, web sitelerinin yüklenmesini hızlandırsa da, web sitelerinin Google üzerinden sunulması web'in özüne aykırı olarak değerlendiriliyor.
Snyder, Web Bundles'ın belirli sorunları çözmesini takdir etse de, web'in açık, saydam özelliğini bozmadan aynı sonuçlara ulaşmanın daha iyi yollarının olduğuna inandığını söylüyor. Bu nedenle araştırmacı, Google'ın ve Web Bundle grubunun bu teklifle ilgili geliştirme sürecini durdurmasını ve güvenlik sorunlarını çözmesini öneriyor.
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