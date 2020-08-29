Steam, "Filtreleme Gücünü" Doğrudan Kullanıcılarına Veriyor

Artık Steam üzerinde ve destekleyen oyunlarda chat filtrelerini istediğiniz gibi oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.

  • Levent Öztürk
Steam yazışma filtreleri özelleştirilebilecek

Valve'ın duyurduğuna göre Steam, artık chat yaparken filtrelenmesini istediğiniz kelimeler için özel bir filtreleme listesi oluşturmanıza izin veriyor. Steam Text & Chat Filtering (Steam Yazı ve Yazışma Filtreleme) özelliği yaygın kullanılan kötü kelimeler ve hakaretleri zaten filtreliyor. Ancak artık Steam chat ve destekleyen oyunlar genelinde sembollerle değiştirilmesini istediğiniz belirli kelimeleri de listeye ekleyebiliyorsunuz. Özellik şu anda sadece Steam Labs beta programı dahilinde kullanılabiliyor ancak yakın gelecekte genel olarak sunulacak.

Filtrelerinizi Steam hesap tercihlerinizi ziyaret ederek özelleştirebilirsiniz. Bu sekme üzerinde Topluluk İçerik Tercihleri (Community Content Preferences) ve yeni Yazı ve Yazışma Filtreleme (Text & Chat Filtering) ayarlarını bulabilirsiniz. Burada da her zaman filtrelenmesini veya asla filtrelenmemesini istediğiniz kelimeleri tekil olarak veya bir kelime listesi yükleyerek girebilirsiniz. Ayrıca filtrelemeyi kapama seçeneğine de sahipsiniz.

Steam geliştiricileri, direkt olarak belirli kelimeleri yasaklamaktan ve direkt olarak kullanıcıları sansürlemektense, gücü kullanıcıya vermeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Geliştiriciler "dilin sürekli gelişmesinden ve Dünya genelinde çeşitli topluluklarda farklı şekillerde kullanılmasından dolayı" bu kontrol seviyesinin önemli olduğunu belirtiyorlar.

Steam, kullanıcıları yeni sistemi denemeleri ve geri bildirim vermeleri için teşvik ediyor ve bu geri bildirimler, gelecekte özelliğin beta testinden çıkmasına yardımcı olacak.

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