Google'dan, Samsung Cepler İçin Android 10 Müjdesi!
Samsung'un Android 10 güncellemesini yakında dağıtmaya başlayabileceğinin işareti, Samsung'dan değil Google'dan geldi!
Samsung henüz bir açıklama yapmış olmasa da Google'ın bir blog gönderisi, firmanın kararlı Android 10 güncellemesini 2020'den önce bazı cihazlara yayınlayacağını söyledi.
Google'ın Android geliştiricileri blog sayfası, Project Treble sayesinde yeni Android sürümlerine geçişin hızlandığından bahsederken, şunları söyledi:
"ASUS, LG, Motorola, OPPO, Realme, Samsung, Sharp, Sony, Transsion ve Vivo gibi birçok üretici, yıl sonunda cihazlarının bir kısmını Android 10'a yükseltmeyi taahhüt etti."
Ancak hemen heyecanlanmayın, çünkü Samsung gerçekten 2019'da güncellemeleri dağıtmaya başlasa bile, bunu her ülkede aynı anda yapmayabilir. Galaxy S10'un güncellenecek ilk cihaz olması, onu Galaxy Note 10'un takip etmesi ise muhtemel.
Bu arada Google, blog gönderisinde Android 10 beta programını hızla başlattığı için Samsung'u tebrik etti.
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