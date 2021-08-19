Google, Samsung ve Apple Gibi, Şarj Cihazına "Hayır" Dedi!

Google, bir süredir Samsung'un peşinden gidiyor. Şirketin yeni duyurulan Tensör yonga seti, görünüşe göre henüz yayınlanmamış bir Exynos SoC'ye dayanıyor ve yayınlanan raporlar, Samsung'un Google'ın ilk katlanabilir telefonuna önayak olacağını işaret ediyor. Ayrıca Google, Wear OS 3'ü geliştirmek için de Samsung ile yakın bir şekilde çalışıyor ve diğer kollardaki iş birlikleri de tam hız sürüyor.
Peki, Google'ın Samsung'dan aldığı ilhamlar arasında sırada ne var? Mesela, Google da Samsung gibi yakında amiral gemisi akıllı telefonlarıyla beraber şarj cihazını kutu içeriğinde sunmayacak. The Verge'den gelen habere göre Pixel 5A, kutusunda şarj cihazı bulunduran serinin son ürünü oldu. Bundan sonraki modellerde Google Pixel akıllı telefonların kutusunda yüksek ihtimalle şarj cihazı göremeyeceğiz.
Kaldı ki bu hamle yalnızca Samsung ve Google tarafından yapılmıyor. İlk olarak Apple ile başlayan bu hareketin yakın zamanda neredeyse tüm üreticiler tarafından takip edilmesi bekleniyor.
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