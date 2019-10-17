Google, Sanal Gerçekliği "Çöpe Attı"

Google, sanal gerçeklik (VR) başlığı Daydream hakkında şaşırtıcı bir karar aldı; sanal gerçeklik büyük bir darbe yedi!

Google, Daydream VR'ı Öldürdü

Google, kullanıcıların ve geliştiricilerin ilgisini yeterince çekmeyen Daydream sanal gerçeklik platformunun fişini çekme kararı aldı. Yeni tanıtılan Pixel 4 ve Pixel 4 XL, Daydream'i desteklemediği gibi, gelecekte de bu desteği sunmayacak.

 Sanal gerçeklik için kötü bir haber olsa da Google, mevcut kullanıcılar için Daydream uygulamasını desteklemeyi sürdürecek. Ancak platforma yeni içerik artık eklenmeyecek. Google, VentureBeat'e yaptığı bir açıklamada, telefonda sanal gerçeklikte "devasa" bir potansiyel gördüklerini, ancak uzun vadede bazı ciddi kısıtlamaların olduğunu söyledi. Bu kısıtlamaların başında, telefonu başlığa yerleştirmenin gün içinde kullanılan uygulamalara olan erişimi engellemesi var.

Google'ın başarılı olmayan uygulamalara ve hizmetlere acımadığı ve bunları hızla kapattığı biliniyor. Firma, VR girişimine tüketicilerin ve geliştiricilerin de yeterince ilgi göstermediğini itiraf ediyor.

Google, sanal gerçeklik projesini öldürse de, Google Lens ve Google Maps ile artırılmış gerçeklik çalışmalarını sürdürecek.

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