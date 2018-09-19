Google Şarkı Tanımada Daha Da İyi
Google'ın açıklamalarına göre Google Assistant, şarkı tanımada artık daha da yetenekli!
Google Assistant veya Google uygulamasını dinlediğiniz şarkının ismini öğrenmek için kullanıyorsanız, Google'ın bu konuda bir müjdesi var. Google'a göre bundan sonraki şarkı tanıma işlemleri daha hızlı ve isabetli olacak.
Google tarafından Google AI Blog üzerinde paylaşılan bir yazıya göre, bulut tabanlı yapay zeka yapılarındaki gelişmeler sayesinde Google artık sesleri daha iyi tanıyabilecek. Bu sayede Google Assistant aracılığı ile bir mekanda çalan müziği tanımlamak istediğinizde tanıma işlemi çok daha çabuk bir şekilde ve daha isabetli olarak yapılacak.
Google, bu teknolojiyi "Sound Search" (Ses Arama) olarak isimlendiriyor ve sistemi taşıyan bulut teknolojisinin arkasındaki sunucular artık 4 kat daha büyük nöral ağ sistemleri üzerinde çalışıyor. Bu sayede iki kat daha sık ses verisi göndebilecek olan akıllı telefonların isabetli bir eşleşme alma ihtimali de artıyor.
Google'ın açıklamalarına göre, Ses Arama teknolojisi artık popüler bir şarkı veya daha spesifik bir parçanın çalınması durumlarına göre kendisini ayarlayarak katalog içerisindeki aramalarını şekillendiriyor. Bu sayede daha az bilinen parçaların da popüler şarkılar gibi kısa bir arama süresi içerisinde bulunması mümkün oluyor.
Google ise bu gelişmelerin daha gelişmiş makine öğrenmesi algoritmalarına ve bu sayede işletilen "şarkı parmak izi" verilerine borçlu olunduğunu ifade ediyor. Bu teknolojiler, yakın gelecekte daha da hızlı sonuç vermek için geliştirilecek.
Google, Pixel 2 ile birlikte otomatik olarak bir mekanda çalınan müziği tanımlama özelliği olan "Şimdi Çalıyor"u devreye sokmuştu. Bu sayede Google Pixel 2 cihazları, kullanıcılarının bir veri girişine ihtiyaç duymadan çevrede çalınan müzikleri kilit ekranında gösterebiliyordu. Sound Search üzerindeki gelişmeler, bu özelliği de geliştirecek. Artık daha geniş bir katalog içerisinden şarkı parmak izi ayırt edilmesi gerekeceği için de olası yanlış eşleştirmeleri engellemek şart.
Bunun yanında sistemin başındaki Google AI ekibi, sistemin mükemmel olmadığının farkında olduklarını belirtiyor. Ekibin açıklamalarına göre, çok gürültülü ortamlarda yapılan tanıma işlemleri veya tanımlanmak istenen şarkının yetersiz ses seviyesinde olması durumu, isabetli bir eşleştirme ihtimalini azaltıyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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