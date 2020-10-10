Google, Sizi Dünyanın Ünlü Tablolarına Sokuyor

Google Arts & Culture uygulamasını son güncellemesi sayesinde, Artırılmış Gerçeklik desteği ile kendinizi Dünya'nın en iyi sanat eserlerinin içine dahil edebiliyorsunuz.

Dünya'nın en iyi sanat eserlerinin içinde yer alın

Google'ın birçok uygulaması var. Chrome ve Gmail zaten en çok bilinen ve en çok kullanılanlardan, ancak aynı zamanda inanılmaz derecede kullanışlı olan daha az popüler uygulamalar da bulunuyor. Bu tür uygulamalara en iyi örneklerden biri Google Arts & Culture.  İçinde yaşadığımız dünyanın sanatı ve kültürü hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanabilecek bir dizi harika özellik içeriyor. Google, bu uygulamaya AR özelliklerini genişleten yeni bir güncelleme yaptığını duyurdu.

Sanat eserlerinin içinde yer alın

Hem eğlenmek hem de sanat hakkında yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler için bu yeni güncelleme oldukça ilginç. Kendinizi bir Van Gogh veya Frida Kahlo otoportresine dönüştürmenize izin veriyor. Örneğin ünlü "İnci Küpeli Kız" tablosunun modeli olabiliyorsunuz. İlk bakıştan kendinizi resimlerin içine koymanıza imkân veren bir uygulama gibi görünse de, bu güncellemenin Arts & Culture'a getirdiği tek yenilik bu değil. Google, bir Samuray başlığı giymenize veya bir Eski Mısır kolyesini boynunuza takmanıza da izin veriyor.

Google, güncelleme ile toplamda beş eğitici 3D modelli artırılmış gerçeklik filtresi getiriyor. Her tarihi eseri her açıdan yüksek kaliteli ayrıntılarla keşfetmenize imkân veriyor ve bu kadar detayı onları müzede incelerken bile göremezsiniz. Dahası, bu eserleri organik ve pürüzsüz bir şekilde üzerinize yerleştirmenizi veya yüz ifadenize tepki vermelerini de sağlıyor.

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