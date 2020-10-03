Google Maps'ten, Live View'a yeni Özellikler Geliyor

Google, Maps'in artırılmış gerçeklik destekli yürüme tarifi işlevi Live View'a eklediği yenilikleri duyurdu. İlk olarak geçen sene duyurulan bu işlev, kameradan aldığı gerçek görüntülerin üzerinde oklar göstererek yol tarifi yapıyor.
Yenilikler arasında yakındaki yerleri görmenizi sağlıyor, bu sayede hangi yöne baktığınızı belirlemeniz kolaylaşıyor. Yerlerin şu anki konumunuza ne kadar uzak olduğunu görebiliyorsunuz. İşlevin yakında İstanbul dahil Amsterdam, Barselona, Berlin, Madrid, Milan, New York, Paris, Prag, Roma, San Francisco, Sidney, Tokyo ve Viyana gibi birçok şehirde kullanılabilir hale geleceği belirtildi.
Bir başka yenilik ise yürümeniz gerektiğinde Live View işlevine Maps'in toplu taşıma sekmesinden ulaşmanızı sağlıyor. Live View'un konum paylaşımı işlevinde Android ve iOS'a yakında geleceği belirtiliyor. Live View'un Android ve iOS'ta toplu taşıma sekmesine gelmesi ise birkaç hafta sonra gerçekleşecek.
Son olarak Live View, yakında pini gösterirken yüksekliği de hesaba katacak.
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