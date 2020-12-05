Google Street View İçin Yeni Bir Dönem Başladı

Google Street View fotoğrafları daha önce de kullanıcılar tarafından gönderilebiliyordu, ancak 360 derecelik kameralar gibi özel donanımlarla çekilmeleri gerekiyordu. Artık, Street View uygulamasını Android cihazlarda kullanmak mümkün (ancak cihazların ARCore uyumlu olmaları gerekiyor) ve görüntüleri anında kaydetme ve yükleme işlemi yapılabiliyor. Google, görüntüleri deneyime uyacak şekilde otomatik olarak döndürüyor ve konumlandırıyor.
Google'ın kendi arabaları, dünyanın dört bir yanındaki 10 milyon kilometreden fazla yoldan 170 milyardan fazla görüntü yakaladı, ancak doğal olarak henüz Dünya'daki her yer kapsanmış değil. Yeni getirilen Street View kayıt seçenekleri şu anda beta aşamasında ve Toronto (Kanada), New York ve Austin (Texas), Nijerya, Endonezya ve Kosta Rika'da kullanılabiliyor. Programa bir süre sonra daha fazla ülkenin de ekleneceği belirtiliyor.
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