Google'ın Raporu, 2020 Yılında Daha da Büyüyen Tehlikeyi İşaret Ediyor

Google, 2020 yılı içerisinde 2 milyondan fazla siteyi kimlik avı sitesi olarak işaretledi. Buna göre 2020'de kayıtlı kimlik avı sitelerinin sayısı, geçtiğimiz yıla göre önemli oranda artmış oldu.