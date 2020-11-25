Google'ın Raporu, 2020 Yılında Daha da Büyüyen Tehlikeyi İşaret Ediyor

2020 henüz bitmemiş olsa da, artık yavaş yavaş raporlar tamamlanıyor. Atlas VPN'in yeni araştırmasına göre Google bu sene 2.02 milyon web sitesini kimlik avı sitesi olarak işaretlemiş. Google'ın yayınladığı şeffaflık raporunu göre bu yıl her hafta ortalama 46 bin kimlik avı sitesi ortaya çıkmış. Totalde ise 2.02 milyon adet yeni kimlik avı sitesi ortaya çıkarken, bu rakam 2019'a göre tam yüzde 19.9 daha yüksek.
Elbette bu sonucun 2020'ye kıyasla daha yüksek olması anlamlı. Zira her sene artan internet kullanıcısı ile bu sayı da doğru orantılı olarak yükseliyor. Öte yandan 2020 yılı boyunca dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınının da insanların eve kapanmasına sebep olması, daha fazla internet kullanıcısına sebep olmuş, bu da fırsattan istifade etmek isteyen daha fazla kötü amaçlı yazılım geliştiricisinin iştahını kabartmış durumda.
Bunlar sebebi ile internette dolanırken eskisine oranla daha dikkat etmek gerektiği konusunda CHIP olarak sizleri yeniden uyaralım. Kimlik avı saldırılarının kurbanı olmamak için, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin URL'sini dikkatlice kontrol etmeniz, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin "http" değil "https" kullandığından emin olmanız fazlasıyla önemli.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın