Google'dan Sürpriz Chrome OS Kararı: Chrome OS 95 Hiç Gelmeyecek!

Bu yılın başlarında Google, Chrome için dört haftalık bir sürüm güncelleme döngüsüne geçerek tüketiciler için sürümler arasındaki süreyi kısalttığını duyurmuştu. Değişikliğin Chrome 94 sürümüyle yapılması planlanıyor ve bu da, Eylül ayının üçüncü haftasında olacak. Bugünse şirket, Chrome OS için de planlarını açıkladı ve yayın planı değişikliklerini duyurdu.
Google, Chrome OS'u da, sürüm 96'dan başlayarak dört haftalık sürüm döngüsüne taşıyacağını belirtti ve bunun Kasım ayı sonlarında başlaması bekleniyor. Öte yandan Chrome sürüm 94'ün ise yukarıda da söylediğimiz gibi Eylül ayının üçüncü haftasında gelmesi söz konusu. Yani Chrome sürüm 95'e ulaştığında, Chrome OS 94'te kalacak. Bu programları göz önünde bulunduran arama devi, Chrome 96 yayınlandığında Chrome OS 96'yı da yayınlamak amacıyla Chrome OS sürüm 95'i tamamen atlayacağını söylüyor.
Firma ayrıca, işletim sisteminin kurumsal ve eğitim kullanıcıları için altı aylık yeni bir güncelleme döngüsü de sunacağını açıkladı. Bu, muhtemelen özellik eklemelerine daha az, istikrar ve güvenliğe daha fazla odaklanmayı amaçlıyor. Ancak Google bu konuda fazla ayrıntı vermiyor. Google'dan Marina Kazatcker yaptığı açıklamada "Önümüzdeki on yılımıza girerken, bu değişiklikler Chrome OS'yi insanların işlerini halletmelerine yardımcı olmaya ve daha yararlı ve güvenli deneyimler sunmaya devam edecek şekilde geliştirmemizi sağlıyor" dedi.
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