Google'dan Sürpriz YouTube Videosu: Infinite Bad Guy

YouTube'da "Bad Guy" terimini aradığınızda, Billie Eilish'in resmi müzik videosunu ve yanında da binlerce cover versiyonunu bulacaksınız. Şu anda bir milyar görüntülemeyi geçen parçayı ve etrafında büyüyen cover topluluğunu kutlamak isteyen Google, sonsuza dek sürecek bir müzik videosu olan Infinite Bad Guy'ı hazırladı. Oynat'a her tıkladığınızda, YouTube'da yayınlanan 15.000 cover şarkıdan birini yüklüyor. Videonun her iki tarafında da bazı videolar ve ekranın altında #violin, #quartet ve #parody gibi bir dizi hashtag görüntüleniyor. Tıkladığınızda, aynen bir DJ gibi iki şarkının arasında yumuşak bir geçiş gerçekleştiriliyor.
Bazı geçişler kaçınılmaz olarak diğerlerinden daha hoş duyuluyor. Rap ve opera versiyonları arasındaki geçişler, her ne kadar şarkılar doğru yerlerden birleştirilmiş olsa da, o kadar iyi değil. Bazıları da şarkının orijinal sürümünden daha yavaş. Evet, melodi ve sözler aynı olsa da (bazı şarkılar yerel dille söylenmiş olabiliyor) yine de fark yaratıyorlar. Zaten YouTube'da bu şarkının cover'larının da bu kadar çok aratılmasının nedeni bu farkların ortaya koyduğu lezzet.
Kullanıcı hiç dokunmazsa, video bittiğinde otomatik olarak yeni bir cover videosu yükleniyor ve bu, videonun adından da anlaşılabileceği gibi, sonsuza kadar devam ediyor. Denemek isterseniz, http://billie.withyoutube.com adresine gitmeniz yeterli.
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