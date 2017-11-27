Google, Teknoloji Kariyerinizde de Yanınızda!

İyi bir yazılımcı olmak, günün birinde Google'da çalışmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz... İşte Google'ın tavsiyeleri!

Google, Teknoloji Kariyerinizde de Yanınızda!

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