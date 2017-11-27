Google, Teknoloji Kariyerinizde de Yanınızda!
İyi bir yazılımcı olmak, günün birinde Google'da çalışmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz... İşte Google'ın tavsiyeleri!
Google'da veya başka büyük bir teknoloji firmasında mı çalışmak istiyorsunuz? Bu kolay olmayacak. Hatta, nasıl bir teknoloji kariyeri isterseniz isteyin, neyi, nerede ve ne sırada yapacağınızı anlamanız bile zor olabilir. Sadece hangi programlama dilini öğrenmeniz gerektiği gibi basit bir soru bile sizi içinden çıkılmaz karmaşalara sürükleyebilir.
Peki ya Google, size teknik "öğretmen"iniz olmayı teklif etseydi ne derdiniz?
Deri ve kemikten oluşan bir öğretmen olarak değil, bunun yerine, harika bir teknoloji kariyerine doğru sizi yönlendirecek yol tabelaları koyan bir kaynak olarak... Google Tech Dev Guide (İngilizce), teknolojide kariyer yapmak istiyorsanız veya zaten birkaç yıllık bir kariyeriniz varsa, kesinlikle okumanız gereken bir kılavuz.
Burada yazanlar, eğer iyi bir öğrenci, eğitimci veya yazılım mühendisi olmak istiyorsanız, Google'ın sahip olmanız gerektiğini düşündüğü yetenekler. Nereden başlamam lazım diye kara kara düşünüyorsanız, işte size kaynak... Kolay gelsin...
H. Hüseyin Öztürk
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