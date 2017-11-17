Google Tekrar Firefox'un Arama Motoru Oldu
Firefox Quantum ile birlikte Google, bir kez daha Firefox kullanıcılarının 1 numaralı arama motoru oldu!
Geçtiğimiz gün Mozilla, yeni internet tarayıcısı Firefox Quantum'u yayınladı. Önceki sürümüne kıyasla bir çok yeniliğe sahip olan Quantum'un sahip olduğu bir değişiklik gözden kaçmış gibi görünüyor.
Daha önce varsayılan arama motoru olarak Yahoo!'yu kullanan tarayıcı, yeni sürüm ile birlikte tekrar Google kullanmaya başladı. 2014'te Yahoo ile anlaşan firma, kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Mozilla Baş Ticari ve Hukuk Sorumlusu Denelle Dixon yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir çok farkı sebebi değerlendirdikten sonra, sözleşme hakkımızı kullanarak Yahoo! Ile anlaşmamızı sona erdirdik. Bunu yapmamızın sebebi de amacımızın en kaliteli web arama tecrübesini sunmak olmasıdır. Oath ve Verison ile arama alanı dışında çalışabileceğimiz imkanlar bulunuyor."
Mozilla'nın Google tarafından ne miktarda bir telafide bulunulduğu bilinmiyor, ancak şunu biliyoruz ki Yahoo, Mozilla'ya yılda 375 milyon dolar ödüyordu. Eğer yeni Firefox'da farklı bir arama motoru kullanmak istiyorsanız, eskiden olduğu gibi bir çok seçeneğe sahipsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın