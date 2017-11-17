Google Tekrar Firefox'un Arama Motoru Oldu

Firefox Quantum ile birlikte Google, bir kez daha Firefox kullanıcılarının 1 numaralı arama motoru oldu!

Google Tekrar Firefox'un Arama Motoru Oldu

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