Google, Telefonunuzu Gözetleyenleri "Yakalayacak"!
Google, omzunuzun üzerinden telefonunuzun ekranına bakanları size bildirecek bir işlev geliştiriyor!
Telefonunuzun ekranına bakan meraklı gözlerden rahatsız oluyorsanız, yakında Google'ın size özel bir çözümü olabilir.
Google, yeni yayınladığı bir videoda telefonunuzu kullanırken sizi arkanızdan gizlice gözetleyenleri nasıl algıladığını gösterdi. İşlev videoda sizi gözetleyenin ağzına Snapchat stili bir gökkuşağı yerleştiriyor ancak buradaki amaç, sadece sistemin ne kadar etkili çalıştığını göstermek. İşlev gerçek hayatta ekranda şu uyarı mesajını gösteriyor: "Uyarı, bir yabancı bakıyor!"
Bir yabancının omzunuzun üzerinden ekranınızı okuduğunu bilmek faydalı bir işlev olabilir ancak işlev birkaç dezavantajla gelecek gibi görünüyor. İlk olarak işlevin sürekli olarak ön kamerayı açık tutması gerekeceğinden bu, yeni gizlilik endişeleri ve pil ömrüyle ilgili sorunlar doğuracaktır. Bunun yanında ekranınızı gözetleyen kişi her zaman kameranın tam karşısında olmayabilir. İşlevin yanınızdan, göz ucuyla ekranınızı okuyan birini aynı başarıyla yakalayıp yakalamadığını şimdilik bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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