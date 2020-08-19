Sosyal medya kullanımının düzenlenmesini amaçlayan ve 29 Temmuz tarihinde TBMM'de kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesi, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre, 1 milyonun üzerinde günlük erişime sahip olan yabancı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye'de en az 1 kişi olmak üzere, resmi bir temsilci bulundurması gerekiyor.
Temsilci belirlemeyen sosyal ağların, para cezasından reklam yasağına kadar uzanan bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı biliniyor.
İşte bu düzenleme sonrasında ilk adım, Google'dan geldi. İnternet devi Google, Türkiye'de ofis açacağını resmi olarak duyurdu.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal ağ devlerinin de, Google'ı takip etmesi bekleniyor. Ancak şimdilik, bu isimlerden atacakları adım hakkında bir açıklama gelmiş değil.
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