Herkese bir tane lazım! Muhteşem tasarım, taşınabilir ofis kabini Studypod!

Çalışma ortamınızı istediğiniz yere taşımak istemez miydiniz? Studypod isimli bu ofis kabini, ister evinizin arka bahçesinde isterseniz başka bir yerde konumlandırılabiliyor. İşte mükemmel taşınabilir ofis odası...

Yeni ofis kabini Studypod'u istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz!

Dünya genelinde yaşanan Koronavirüs pandemisi kaynaklı sağlık krizi, evden çalışan insan sayısını hızla arttırdı. Ancak evde bu kadar zaman geçirmek bazen insanı çıldırtabiliyor. Norveç tasarım stüdyosu Livit de bu durumu ele alarak mükemmel bir taşınabilir ofis odası tasarladı.

Evden çalışanların doğa ile daha fazla zaman geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan bu fikir pek çok kişinin beğenisini kazandı. 

Bu şirket, insanların evlerinden ayrılmadan doğaya yakın yalıtılmasına ve çalışmasına izin veren müstakil bir ofis kabini yarattı. Studypod isimli taşınabilir ofis kabinini istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz.

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"Doğa ile İç İçe Çalışmak Üretkenliği Arttırıyor"

Livit şirketi taşınabilir ofislerle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Bilim, bitkiler, ağaçlar ve doğa ile çevrili olmanın zihinsel sağlığı, üretkenliği ve öğrenme yeteneklerini geliştirdiğini gösteriyor. Bu nedenle Studypod bahçenize, ormana veya ilham verici herhangi bir ortama yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Önde büyük bir pencere varken, korunaklı bir şekilde dışarıda çalışabilirsiniz."

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Studypod'u çıkarılabilir masa olmadan da satın alabilir, sadece çalışmak için değil farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

"Ev ofisi, yoga stüdyosu, hobi odası, ekstra yatak odası. Sökülebilir masa ile yeni fırsatlara kapı açıyor."

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Studypot Boyutu Ne Kadar?

Studypot boyutları ise oldukça küçük, sadece 12 metrekare. Şirket, bu kadar küçük olmasına rağmen, kabinin kolayca müstakil bir konuk odasına dönüştürülebileceğini ifade ediyor.

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Fotoğraflar: Livit

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