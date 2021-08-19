Google ve Facebook Bir Araya Geldi, Denizi "İnternetle Donatacak"

Google ve Facebook, Asya – Pasifik bölgesinde ağ esnekliğini ve kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir denizaltı internet hattı üzerinde beraber çalışacaklarını duyurdu.
Proje tamamlandığında 12 bin km'lik bir mesafeye ulaşacak denizaltı internet hattı, Japonya, Tayvan, Guam, Endonezya, Filipinler ve Singapur'u birbirine bağlayacak ve bölgedeki artan veri talebini karşılamanın en önemli ayaklarından birini oluşturacak.
Facebook ve Google, yeni denizaltı internet hattının 2024 yılına kadar faaliyete hazır olacağını söylüyor. Hattın başlangıç kapasitesi 190 Tb/sn olacakken, hızın 250 Tb/sn'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.
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