Google ve Facebook Bir Araya Geldi, Denizi "İnternetle Donatacak"

Google ve Facebook, yeni bir denizaltı internet kablo hattı için güçlerini birleştirdiklerini açıkladılar!.

  • Ercan Uğurlu
Google ve Facebook Denizi "İnternetle Donatacak"

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Google ve Facebook Bir Araya Geldi, Denizi "İnternetle Donatacak"

 

 