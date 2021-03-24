Google ve Microsoft, Daha İyi Tarayıcı Deneyimi İçin Güçlerini Birleştirdi

Google ve Microsoft, web tarayıcıların uyumluluğu ve daha iyi bir web tarayıcı deneyimi için Compat2021 isimli yeni bir girişim başlattı. İki devin el ele vermesi, bakın hayatımızda neleri değiştirecek...