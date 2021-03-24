Google ve Microsoft, Daha İyi Tarayıcı Deneyimi İçin Güçlerini Birleştirdi

Google ve Microsoft, farklı web tarayıcıları arasında uyumluluğu geliştirmek için Igalia gibi firmalar ve "geniş web topluluğu" ile güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Compat2021 adı veriler bu hareket ile geliştirici topluluğundan şikayet alan beş büyük alana odaklanılacak.
Bu çaba, aralarında Mozilla Developer Network'ün (MDN) anketleri de bulunan bir araştırma sürecinin ardından geliyor. State of CSS ve State of JS araştırmaları, CanIUse üzerinde en çok aranan özellikler ve web-platform-testlerinin test sonuçları gibi diğer bilgi kaynakları bu çabanın odak alanlarını belirlemek için kullanıldı.
2021 yılında beş alana odaklanılacak: CSS Flexbox, CSS Grid, CSS yapışkan konumlandırma, CSS görüntü oranı özelliği ve CSS Transforms. CSS Flexbox çok kullanılan bir özellik ancak farklı tarayıcılarda görsellerin yanlış genişlemesine sebep olabiliyor. Seçilmesinin sebebi ise, State of CSS raporunda en çok kullanılan ve bilinen bir özellik olmasının yanı sıra 2020 için MDN Tarayıcı Uyumluluğu Raporu'nda en büyük sorun olarak belirtilmesi. Şu anda tarayıcıların %85'i bu özellik için testi geçiyor ve görünene göre Chrome üzerinde yüklenen sayfaların %75'inde görülüyor.
Listedeki sık kullanılan bir diğer özellik de, Chrome üzerindeki sayfa yüklemelerinin %80'inde karşımıza çıkan CSS Transforms olarak gözüküyor. Ancak bu özellik web-platform testlerinde %55 geçiş oranına sahip ve bu yüzden her tarayıcıyı aynı seviyeye getirmek için daha fazla çalışma gerekebilir.
Diğer özellikler çok daha az sayfa yüklemesine sahip ancak State of CSS raporuna göre halen genel olarak biliniyorlar ve kullanılıyorlar. Tarayıcı uyumluluğunu geliştirme çabaları ilerledikçe, bu özelliklerin kullanımı da stabilitenin artışıyla beraber artacaktır.
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