Google'dan Videolu Alışveriş Platformu Shoploop

Google, etkileşimli alışveriş deneyimi sunan deneysel uygulamasını duyurdu. Firmanın araştırma ve geliştirme kolu Area 120 tarafından sunulan Shoploop, yeni ürünleri kısa videolarla tanıtmaya yönelik bir platform.
Shoploop 'ta kullanıcılar, satılan ürünlerin videolarını izleyip, birer yorum yazabiliyorlar. Shoploop'un genel müdürü Lax Poojary, uygulama sayesinde gerçek bir mağazayı ziyaret etmeden gerçekte satın alma hissini yaşayacağınızı söylüyor. Shoploop, içerik oluşturucuların, yayıncıların ve mağaza sahiplerinin müşterilerine ürünlerinin videolarını ulaştırdığı bir platform olmayı amaçlıyor.
Google, güzellik kategorisindeki makyaj, cilt bakımı, saç ve tırnak ürünleriyle başlayacağını belirtiyor.
Hizmete açılan Shoploop'a şu an sadece mobil cihazlardan ulaşılabiliyor. Google'a göre uygulamanın masaüstü sürümü, yakında açılacak.
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