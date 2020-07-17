Google'dan Videolu Alışveriş Platformu Shoploop

Google, deneysel "videolu alışveriş platformu" Shoploop'u mobil cihazlar için kullanıma sundu!

Google'dan Videolu Alışveriş Platformu Shoploop

Google, etkileşimli alışveriş deneyimi sunan deneysel uygulamasını duyurdu. Firmanın araştırma ve geliştirme kolu Area 120 tarafından sunulan Shoploop, yeni ürünleri kısa videolarla tanıtmaya yönelik bir platform.

Shoploop 'ta kullanıcılar, satılan ürünlerin videolarını izleyip, birer yorum yazabiliyorlar. Shoploop'un genel müdürü Lax Poojary, uygulama sayesinde gerçek bir mağazayı ziyaret etmeden gerçekte satın alma hissini yaşayacağınızı söylüyor. Shoploop, içerik oluşturucuların, yayıncıların ve mağaza sahiplerinin müşterilerine ürünlerinin videolarını ulaştırdığı bir platform olmayı amaçlıyor.

Google, güzellik kategorisindeki makyaj, cilt bakımı, saç ve tırnak ürünleriyle başlayacağını belirtiyor.

Hizmete açılan Shoploop'a şu an sadece mobil cihazlardan ulaşılabiliyor. Google'a göre uygulamanın masaüstü sürümü, yakında açılacak.

Shoploop: An Entertaining New Way To Shop OnlineShoploop: An Entertaining New Way To Shop Online
Shoploop is an ecommerce platform that helps users discover products in an entertaining, informational and snackable video format. Check out Shoploop by visiting on your mobile device. Subscribe to our Channel: Tweet with us on Twitter: Follow us on Instagram: Join us on Facebook:

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Formula 1 Macaristan'da!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
The Rain 3. sezon ne zaman? İşte The Rain dizisinin 3. sezon tarihi ve fragmanı...
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? İşte La Casa De Papel 5. sezon tüyoları!
Günün En çok Okunanları
Kafa Karıştıran, Şaşırtıcı Bir Koronavirüs (COVID-19) Vakası Tespit Edildi
Pro Evolution Soccer, 2021 Yılında Olmayacak. Peki PES 2021 Neden Yok?
Güneş'in "Çok Yakından" Çekilen, Büyüleyici Görüntüleri Yayınlandı
Google, Microsoft'un Chrome İçin Geliştirdiği RAM Tasarrufunu Reddetti
Yeni Bir Keşfe Göre PlayStation 5, Bugüne Kadarki En Ağır Konsol Olacak

 

 