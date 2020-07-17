Netflix'te en çok izlenen filmler hangileri? İşte en çok izlenen 10 film

Netflix'te en çok izlenen filmler hangileri? sorusu yanıtı buldu. Netflix, yayınlanmasının ilk dört haftasında en çok izlenen filmlerini açıkladı. Netflix'te en çok izlenen filmler listesi haberimizde...