Google VPN Sonunda Geldi; Ama Herkes İçin Değil...

Arama devi Google, kısa bir süre önce, beklenen VPN hizmetinin "önümüzdeki haftalarda" geleceğini söylemişti. Ancak şimdi, bu duyurudan sadece bir hafta sonra, yeni VPN'in Android cihazlarda kullanıma sunuyor.
Kullanıcıların abone olup aylık bir ücret ödeyerek yararlandığı VPN servislerinden farklı olarak, Google VPN firmanın Google One paketinin bir parçası olarak geliyor. Bu pakette Google Drive bulut depolama, Gmail, Google Fotoğraflar, Google Workspace, Google Store'da % 10 indirim ve bu planı beş kullanıcı ile paylaşma imkânı sunuluyor.
Google VPN'i kullanmaya başlamak için, kullanıcıların bir Android cihazına veya Android uygulama desteği olan ve bir Chromebook'a sahip olması gerekiyor. Bir de elbette ABD'de yaşamaları... Bu kriterlere uyan kullanıcılar VPN'i kullanmak için Android cihazlarında Google One uygulamasını açmalı ve "Home" sekmesine gelmeli. Burada onları "Online protection with a VPN" seçeneği bekliyor olacak.
Google VPN şu anda sadece ABD'de bulunan Android kullanıcılarının hizmetinde, ancak firma önümüzdeki aylarda bu hizmeti iOS ve Windows gibi platformlara da genişletmeyi ve hizmet verdiği ülke sayısını artırmayı planlıyor.
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