Google, Android 12'ye VPN Entegre Edebilir

Bu yılın başında piyasaya sürülen ve VPN dünyasında devrim yapan WireGuard, Google tarafından Android'in bir sonraki sürümüne dahil edilecek gibi görünüyor.

Google Android'in yeni sürümüne VPN entegre ediyor

Edge Security'den Jason A. Donenfeld tarafından geliştirilen WireGuard, kullanıcılara en üst düzeyde gizlilik, güvenlik ve hız sağlamak için en son şifreleme teknolojilerini kullanan bir VPN çözümü. Bu yeni protokol, mevcut VPN protokollerinden daha hızlı ve ayrıca OpenVPN'in 100.000 satırlık koduna kıyasla yalnızca 4.000 satır kod içeriyor; bu da incelemeyi ve denetlemeyi kolaylaştırıyor.

Mart ayında piyasaya sürülen yeni VPN protokolünün 1.0.0 sürümü hızlıca Linux çekirdeğine eklendi ve Linus Torvalds tarafından Linux 5. 6'da kullanıma sunuldu. Android de Linux tabanlı olduğu için, Google'ın mobil işletim sistemine yerel WireGuard desteğini Android 12 ile eklemek isteyeceği konuşuluyor.

Google, Android'in yeni sürümlerini yayınladığında, birkaç yeni Linux çekirdeğini destekliyor.  Örneğin, Linux Kernel sürümleri 4.14 ve 4.19, Android 11'de bulunurken, 4.19 ve 5.4 sürümleri Android 12'ye dahil edilecek. Günümüzün amiral gemisi Android akıllı telefonları, Linux Kernel 4.19 üzerinde çalışıyor ancak Android 12 ile birlikte yeni cihazlar, WireGuard desteğini içeren Linux Kernel 5.4 üzerinde çalışacak.

Android 12'nin resmi sürümüne yaklaştığımızda, WireGuard desteği hakkında muhtemelen daha fazla şey duyacağız.

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