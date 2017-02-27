Google, VR'ı Sanal Ortamda "Görünmez" Yapıyor!
VR başlıklarıyla topluca oyun oynarken yaşanan bu garip duruma Google'dan güzel bir çözüm geliyor!
Yapay gerçeklikle ilgili önemli bir problem, başlığın VR ortamının içinde de yüzün görünmesine engel olması. Yani oyun içinde kimse birbirinin yüzünü göremiyor. Buna dijital avatarlar çözüm olabilir, yalnız Google Research ve Google Daydream Labs'den bazı kişiler daha gerçekçi bir çözüm düşündüler.
Yakın zamanda yayınlanan bir Google blog yazısında gördüğümüz gibi, Google, "makine öğrenmesi, 3D bilgisayar görüşü, ve ileri seviye grafik teknolojileri"nin bir karışımını kullanarak, başlığı yapay gerçeklikten çıkarmayı düşünüyor. Süreçte, kullanıcının yüzünün "dinamik" bir üç boyutlu modeli oluşturuluyor, göz hareketleri izleniyor, ve daha sonra bu görseller sanal ortamda birleştiriliyor. Sonuç olarak, başlığı takanın o sıradaki yüz ifadelerinin sanal bir yansımasını gerçekçi bir şekilde görüyoruz.
Hala biraz garip ve yapay görünmesine karşın, bu teknoloji karma gerçeklik için bu büyük bir adım. Bu platformda insanların birbirinin yüzünü görememesi büyük bir eksiklikti. Artık bu teknolojiyle, karma gerçeklik ortamındaki etkileşimler, insanların gerçek hayatta yüz yüze olan etkileşimine biraz daha yaklaşmış olacak.
Ali Ruhi Öztürk
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