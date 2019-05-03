Google, Web Geçmişinizi Otomatik Silebilecek

Google, özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılarını mutlu edecek, yeni bir işlev sunacağını duyurdu!

Google, Web Geçmişinizi Otomatik Silebilecek

Gizlilik savunucuları, Facebook kadar Google'ı da sıkıştırıyorlar ve firmanın kişisel bilgileri sonsuz biçimde saklamasını eleştiriyorlar. Google, buna cevap olarak veri toplama ilkelerinde bazı değişiklikler yapacağını ve kişisel bilgileri yönetmekle ilgili kullanıcılara daha çok güç vereceğini söyledi.

Google'ın duyurusuna göre yeni işlev, çevrimiçi etkinliğinizi belirli bir süre sonrasında otomatik olarak silmenize izin verecek. Otomatik silme işlevi, toplanan verilerin üç aylık veya 18 aylık bir bitiş tarihi ayarlamanıza izin verecek. Silinecek veriler arasında arama geçmişi, Google'ın sitelerindeki etkinlikleriniz, Android uygulama yüklemeleri ve kullanımları, konum geçmişiyle toplanan veriler bulunuyor.

Yeni denetim işlevleri, Web ve Uygulama Etkinliği ve Konum Geçmişi bölümlerindeki ayarlar bölmesinde bulunacak. Google, otomatik silme işlevinin önümüzdeki birkaç hafta içinde dağıtılacağını, ilk olarak web'e ve konum geçmişi bölümlerine geleceğini söylüyor.

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